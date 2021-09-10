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Происшествия10 сентября 2021 13:59

На Выгонке в Орле столкнулись легковая иномарка и мотоцикл

17-летний водитель питбайка госпитализирован
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Юноша угодил в больницу

Юноша угодил в больницу

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле несовершеннолетний мотоциклист угодил в больницу после ДТП. Его питбайк столкнулся с легковой иномаркой "Шкода".

ДТП случилось 9 сентября в районе Выгонки. Примерно в восемь вечера юноша ехал за рулем мотоцикла "Ирбис" по Южному переулку со стороны Тульской в сторону Луговой улицы.

- В районе дома № 87 по переулку Южному произошло столкновение с автомобилем "Шкода Октавиа", под управлением водителя 52-х лет. ,В результате ДТП водитель питбайка получил телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Молодой человек госпитализирован.