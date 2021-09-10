Жителям Орловской области станет доступна телемедицина. Приказ регионального депздрава о развитии этой отрасли уже подписан.

Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области. В дальнейшем орловцы смогут консультироваться с врачами удаленно, а сами медики смогут проводить консилиумы в онлайн-формате и всячески взаимодействовать без личных встреч.

- Главным врачам медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий, необходимо до 1 октября 2021 года назначить лиц, ответственных за организацию, администрирование процессов оказания медицинской помощи и проведение консультаций с применением телемедицинских технологий, - гласит сообщение.

Врачи, которые будут консультировать дистанционно, пройдут дополнительное обучение. График консультаций будет разработан в срок до 1 октября 2021.