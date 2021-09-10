В Орле проверят маршрутки, следующие до Наугорского микрорайона

По вечерам дождаться маршрутку не так-то просто. Фото из архива "КП" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Общественный транспорт следующий на Наугорский микрорайон Орле проверят. На то, что маршрутки плохо ходят вечером, пожаловались жители района на встрече с мэром Юрием Парахиным 9 сентября.

Проживающие на Наугорке орловцы рассказали, что после восьми вечера не дождаться автобусы № 22, 25, 47 и 48. Людям приходится долго простаивать на остановках или пользоваться такси.

- Чтобы голословно никого не обвинять, решено провести рейды. Понаблюдаем и за тем, как соблюдается масочный режим в транспорте, - прокомментировал ситуацию Парахин.