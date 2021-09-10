В Орле и пяти районах области выросла заболеваемость коронавирусом

Состоялось заседание оперштаба Фото: архив "КП"

В городе Орле и пяти районах области выросла заболеваемость коронавирусом. В двух районах за неделю новых случаев ковида не зарегистрировано.

Такая информация прозвучала на заседании оперативного штаба 9 сентября. В целом по области наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю на 12%. Но в некоторых районах, напротив, она пошла в рост. Это город Орел, где рост отмечается на 5%, Болховский и Кромской районы, а также в меньшей степени Глазуновский, Залегощенский и Троснянский.

- Не регистрировались случаи новой коронавирусной инфекции в Знаменском и Краснозоренском районах, - сообщает пресс-служба регионального Правительства.