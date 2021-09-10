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Происшествия10 сентября 2021 10:50

В Орле пассажирка маршрутки госпитализирована с травмами после ДТП

Автобус "ПАЗ" и автомобиль "Хендаи" столкнулись на улице Розы Люксембург
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Пожилая женщина пострадала при ДТП с маршрутным автобусом

Пожилая женщина пострадала при ДТП с маршрутным автобусом

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле маршрутный автобус "ПАЗ" угодил в ДТП. Пострадала женщина-пассажир: она госпитализирована с травмами.

Авария случилась 9 сентября на улице Розы Люксембург прямо возле остановки в районе дома №52. С автобусом столкнулась иномарка "Хендаи", за рулем которой был 20-летний парень. Он ехал со стороны Черкасской улицы в сторону Гагарина.

- В результате ДТП пассажир автобуса "ПАЗ", женщина 63 лет, получила травмы, госпитализирована, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.