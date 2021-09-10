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Происшествия10 сентября 2021 9:50

В Орле горело здание на Привокзальной площади

К тушению привлекли пожарный поезд
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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На Привокзальной полыхало здание

На Привокзальной полыхало здание

Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Вечером 9 сентября в Орле горело здание на Привокзальной площади. Тушили огонь спасатели двух частей и пожарный поезд.

ЧП случилось в десятом часу, очагом распространения огня стал чердак. Когда пожарные прибыли на место происшествия, чердачное помещение горело по всей площади.э,кровля не успела рухнуть. С огнем справились.

- От пожара пострадало несколько внутренних помещений на 150 квадратных метрах. Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Никто не пострадал.