Проблему желтой воды в домах жителей Наугорки мэрия Орла намерена решить выкупом сетей у частника

Мэр встретился с жителями Наугорки. Фото из инстаграма Юрия Парахина Фото: соцсети

Мэр Орла Юрий Парахин встретился с жителями Наугорского микрорайона. Одной из тем для обсуждения стала желтая вода, идущая в некоторых из домов. По словам Парахина, проблему эту можно решить, выкупив водозаборный узел у частника.

Об итогах встречи глава города рассказал в своем инстаграме. Он отметил, что к частному владельцу водозаборного узла городские власти обращались не раз: сети нужно модернизировать. Однако сумма, за которую мэрии предлагают купить узел, слишком велика для казны Орла, последний раз речь шла о 36 милоионах рублей. Решение городские власти нашли в экономии средств.

- Мы вышли с инициативой на региональный уровень чтобы "Орелводоканал" освободили от части налогов как социальное, выполняющее стратегическую функцию предприятие. Сэкономленные средства пойдут на выкуп и модернизацию узла, - рассказал Юрий Парахин.