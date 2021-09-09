В Орловской области поезд "Ласточка" насмерть сбил мужчину

ЧП с трагическим исходом случилось на перегоне "Думчино-Отрада" во Мценском районе Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области пассажирский поезд "Ласточка" насмерть сбил мужчину. Трагическое ЧП случилось на перегоне "Думчино-Отрада" во Мценском районе в ночь на 9 сентября.

Информация о происшествии появилась в группе вконтакте "Инцидент Орел". "Комсомольской правде" ее подтвердили в Линейном отделе МВД России на станции Орел.

- Поезд следовавший по маршруту "Москва-Белгород" сбил человека. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Личность погибшего устанавливается, на месте происшествия работают следователи и полиция, - сообщил "КП" Максим Морозов, старший инспектор штаба ЛО МВД России на станции Орел.

Все обстоятельства трагедии предстоит выяснить следкому. Оперативно дать комментарий о том, возбуждено ли уголовное дело или проводится проверка в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте не смогли.

По сообщениям очевидцев случившегося, мужчине было 50 лет, неподалеку от железной дороги он находился вместе с приятелем. Оба собирали грибы и опоздали на электричку, один отправился найти машину, чтобы уехать домой, другого в этот момент сбил поезд.