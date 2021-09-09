В орловском селе Судбище открыли стелу в честь сражения 1555 года

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Орловской области открыли стелу в честь Судбищенской битвы 1555 года. Мемориал "Населенный пункт воинской доблести" открыли 9 сентября в поселке Судбище Новодеревеньковского района.

О событии рассказала пресс-служба регионального Правительства. Судбищенская битва - важное сражение в отечественной истории, его ставят в один ряд с Бородинским сражением и битвой на Куликовском поле. Через несколько лет, в 2025, в Орловской области планируется отметить 470-летие Судбищенской битвы.

Помимо открытия стелы, состоялась акция "Мемориальные деревья Орловщины", в ее рамках высадили 10 саженцев ели. Память павших защитников отечества почтили минутой молчания, к подножию стелы возложили цветы.