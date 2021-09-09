Почти три тысячи орловцев ревакцинировалось от коронавируса

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Почти три тысячи жителей Орловской области прошли повторную вакцинацию от коронавируса. Об этом 9 сентября на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 рассказал Владимир Николаев, и.о. главы региональгого депздрава.

Ревакцинировалось в области 2987 человек. В общей сложности прививки сделало более 220 тысяч человек. Вакцинация проводится несколькими препаратами, чаще всего медики используют "Спутник V" - им привилось больше 174 тысяч жителей, препаратом "ЭпиВакКорона" привилось больше 12 тысяч человек, а "КовиВаком" - 761. Более 14,5 тысяч человек привились однокомпонентным "Спутником лайт".

С начала вакцинации в Орловскую область поставили 324 018 доз разных вакцин от коронавирусной инфекции.