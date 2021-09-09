В лесу Урицкого района заблудились две женщины

Несколько часов женщины не могли выбраться из леса Фото: Архив "КП"

В Орловской области две женщины отправились в лес собирать грибы и заблудились. Несколько часов они ходили по лесному массиву в Урицком районе, пока не вышли на дорогу.

Спасатели выезжали в деревню Селихово, близ которой заплутали любительницы тихой охоты. Женщины бродили в чаще довольно долго, к 10 утра они самостоятельно смогли выбраться - вышли к автомобильной дороге.

- Сотрудники МЧС еще раз обращаются к жителям региона, быть осторожными и внимательными при выходе на природу, в том числе на сбор грибов. Оцените свое физическое состояние, будьте всегда на связи, - обратились к орловцам в региональном главе чрезвычайного ведомства.