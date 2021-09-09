Орловский губернатор Клычков поручил организовать медосмотры детей в школах

Медосмотры организуют в школах, чтобы дети лишний раз не находились в очередях поликлиник Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил организовать проведение медицинских осмотров детей в школах. По словам главы региона, это нужно для безопасности несовешеннолетних в период непростой ситуации с заболеваемостью.

Поручение депздраву проработать возможность диспансеризации на базе школ, в которых есть такая возможность, Клычков дал 9 сентября.

- Профилактические медицинские осмотры детей и подростков не должны проводиться в поликлиниках, где велика опасность распространения COVID-19, а также гриппа и ОРВИ. Для проведения таких осмотров медикам необходимо приходить в школы, - заявил глава региона.