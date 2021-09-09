ДТП с двумя пострадавшими произошло на перекрестке орловских дорог

Двое пострадали в столкновении "Шкоды" и "Лады" Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области два человека пострадали при ДТП с двумя легковушками. На перекрестке дорог столкнулись "Шкода Фабиа" и "Лада Приора".

Автомобильная авария произошла 8 сентября на пересечении дорог "Орел-Тамбов" и "Ливны- Красная Заря". Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 40-летний водитель иномарки ехал в сторону трассы "Орел-Тамбов" и допустил на перекрестке столкновение с отечественной легковушкой, за рулем которой был 37-летний мужчина. В итоге пострадали водитель и пассажир "Лады".

- В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Лада", женщина сорока лет, получили травмы, отпущены, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.