В Орле задержан пьяный водитель на угнанном у его сожительницы автомобиле

Пьяный орловец угнал автомобиль у сожительницы и попался полицейским Фото: Архив "КП"

В Орле полицейские раскрыли угон легковушки. Пьяного лихача на чужой машине удалось задержать инспекторам ДПС.

Подробности истории "Комсомолке" рассказали в полиции. С заявлением об угоне обратилась владелица отечественной машины. Она рассказала, что автомобиль пропал прямо из гаража в Заводском районе, в то время, пока ее не было в городе. Когда оперативники взялись за розыск возможного угонщика, оказалась, что машину похитил ранее судимый сожитель орловчанки.

- Полицейские установили, что данный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения похитил из гаража автомобиль. Однако впоследствии гражданин был остановлен инспекторами ДПС и привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а автомобиль был помещен на штрафстоянку, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На орловца завели уголовное дело по статье "Угон". Автомобиль полицейские вернули владелице в исправном состоянии. Дожидаться суда мужчина будет под подпиской о невыезде.