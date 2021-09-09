В Орловской области за сутки коронавирусом заразились еще 76 человек

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орловской области выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом среди населения. Такие данные, а также информацию о выздоровевших пациентах и смертельных случаях, представил федеральный оперштаб.

Подолжается тенденция к снижения суточного количества заболевших. Всего в Орловской области с начала пандемии подтверждено 43 943 случая заражения COVID-19.

Выздоровело за последний день 122 орловца, они закрыли больничные. Всего излечилось 40 925 человек.

По данным оперштаба, скончался за прошедший день один пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.