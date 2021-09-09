Больше 160 тысяч орловских пенсионеров уже получили "президентские" 10 тысяч рублей

Выплаты получит более 262 тысяч пенсионеров Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области пенсионеры продолжают получать единовременную выплату в 10 тысяч рублей, назначенную указом Владимира Путина. Деньги уже перечислили тем, кто получает пенсию на банковскую карту.

Об этом сообщает региональное отделение Пенсионного фонда. В общей сложности в Орловской области выплату получит больше 262 тысяч человек, средства на карту пришли 2 сентября 161 тысяче пенсионеров. Остальным почтальоны доставляют по 10 тысяч рублей вместе с пенсией.

- В сентябре на единовременную выплату для пенсионеров Отделение ПФР перечислит более 2,5 миллиардов рублей, - рассказали в пресс-службе ПФР по Орловской области.

Отметим, что деньги получат не только пожилые люди, но и военные пенсионеры, граждане, получающие пенсию по потере кормильца или по инвалидности.