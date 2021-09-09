В ЧП обошлось без пострадавших Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

На Итальянской улице в Орле сгорел грузовик. ЧП случилось утром 9 сентября, сообщает региональное МЧС.

Спасателям очевидцы происшествия позвонили в начале восьмого часа. Пожарные прибыли на место, большегрузная машина полыхала открытым пламенем. Тушить пожар пришлось спасателям двух частей. Удалось оперативно справиться с огнем.

- Пожарные оперативно локализовали и ликвидировали пожар. Пострадавших нет. Причины возгорания выясняют специалисты, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.