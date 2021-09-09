В Орловской области на полицейского при исполнении набросился пьяный дебошир

Орловец попала под уголовное дело за нападение на полицейского Фото: Архив "КП"

В Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Залегощенского района за нападение на полицейского при исполнении. Пьяный мужчина ударил оперативника кулаком в лицо.

Инцидент произошел в районном центре Залегощь еще в июле. Полицейский находился на службе и заметил пьяного мужчину, который дебоширил во дворе многоквартирного дома. Сотрудник уголовного розыска сделал замечание буйному залегощенцу, потребовав прекратить нарушать общественный порядок. Но мужчина распалился еще сильнее и ударил полицейского.

- Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), - соощил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.