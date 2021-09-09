Нацпроект по развитию села предложил запустить орловский губернатор Андрей Клычков

Андрей Клычков выступил с инициативой запуска нацпроекта по поддержке села Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

С инициативой запустить национальный проект по развитию сельских территорий выступил губернатор Андрей Клычков. Предложение он озвучил 8 сентября на пресс-конференции ТАСС.

В качестве основных проблем российского, и орловского в том числе, села Клычков назвал отсутствие рабочих мест, жилья и инфраструктуры. Соответственно национальный проект и должен работать по трем указанным направлениям. По мнению губернатора, необходимо также пересмотреть принципы поддержки малых форм хозяйствования.

- Если не заняться вопросом поддержки села сегодня, то мы получим огромные территории без населения. Россия без села - Россия без будущего. И я рад, что мы сегодня занимаемся программной проработкой нового национального проекта сохранения села, - цитирует Андрея Клычкова пресс-служба Правительства Орловской области.