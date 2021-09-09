Собор Орловских святых впервые отпраздновали в Болхове 8 сентября

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Собор Орловских святых впервые отпраздновали в регионе 8 сентября. Празднование прошло в городе Болхове, на территории Спасо-Преображенского собора.

Дату праздника утвердил Синод Русской Православной церкви. Митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил Божественную литургию, затем состоялся молебен, были освещены новые рака (ковчег для мощей - прим. ред.) и сень над мощами Георгия Коссова.

На праздник собрались первые лица области. Выступил первый замгубернатора Вадим Соколов, который отметил, что Болхов должен стать духовным центром туристического Бирюзового кольца, сообщает пресс-служба регионального Правительства.