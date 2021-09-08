Мэр Орла Парахин 9 сентября встретится в жителями Наугорского микрорайона

Юрий Парахин пригласил жителей Наугорского микрорайона на встречу Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Мэр Орла Юрий Парахин пригласил на встречу жителей Наугорского микрорайона. Побеседовать лично глава города намерен с людьми, проживающими на Наугорке, 9 сентября.

Приглашение к диалогу Парахин оставил в своем инстаграме.

- Уверен, будет много вопросов по водоснабжению. Расскажу, что мы с МПП ВКХ «Орелводоканал» делаем в этом направлении, - написал мэр.

Локацией для общения станет площадка возле школы №50 (Пиборостроительная, 45).Начало в 18.00.