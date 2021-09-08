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Здоровье8 сентября 2021 15:48

В Орловской области за сутки заразились коронавирусом 77 жителей

Выздоровело еще 119 человек, 3 умерло
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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77 человек заразилось, 119 выздоровело от ковида за сутки

77 человек заразилось, 119 выздоровело от ковида за сутки

Фото: Архив "КП"

В Орловской области за последние сутки выявлено 77 новых случаев заражения коронавирусом среди населения. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.

С учетом новых заболевших общее число случаев ковида в регионе за весь период пандемии составляет на 8 сентября 2021 года 43 867.

Выздоровело и выписано за последний день 119 жителей Орловской области. Всего излечилось 40 803 человека.

Также оперативный штаб сообщил и смертельных случаях. Умерло еще 3 орловца, болевших коронавирусной инфекцией. Всего ушло из жизни 958 пациентов с лабораторо диагностированным COVID-19.