В Орловской области за сутки заразились коронавирусом 77 жителей

77 человек заразилось, 119 выздоровело от ковида за сутки Фото: Архив "КП"

В Орловской области за последние сутки выявлено 77 новых случаев заражения коронавирусом среди населения. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.

С учетом новых заболевших общее число случаев ковида в регионе за весь период пандемии составляет на 8 сентября 2021 года 43 867.

Выздоровело и выписано за последний день 119 жителей Орловской области. Всего излечилось 40 803 человека.

Также оперативный штаб сообщил и смертельных случаях. Умерло еще 3 орловца, болевших коронавирусной инфекцией. Всего ушло из жизни 958 пациентов с лабораторо диагностированным COVID-19.