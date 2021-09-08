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Происшествия8 сентября 2021 14:40

В Малоархангельске "Волга" сбила девочку-подростка на переходе

Юная пешеход получила травмы
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В городе Малоархангельске Орловской области автомобиль "Волга" сбил девочку-подростка на переходе. Юная пешеход получила травмы.

ДТП случилось на улице Советской районного центра. 15-летняя девочка переходила проезжую часть по нерегулируемой зебре в районе дома №8. Водитель отечественной легковушки не затормозил вовремя.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, отпущена, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За 7 сентября полицейские зафиксировали на дорогах региона три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Так, на трассе "Орел-Тамбов" у фуры взорвалось колесо и она улетела в кювет. Водитель получил травмы.