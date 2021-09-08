Возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам "Орловского проволочного завода"

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В Орловской области возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы работникам "Орловского проволочного завода". Руководство предприятия задолжало работникам 1 миллион 800 тысяч рублей.

Об этом сообщает регуправление следственного комитета. Установлено, что рабочие не получали зарплату полгода, с декабря 2020-го по май 2021-го, ее им не выплачивал директор организации. Без денег остались 56 сотрудников предприятия.

- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Следствием принимаются все необходимые меры по установлению имущества подозреваемого и наложения на него ареста, а также меры по восстановлению нарушенных прав работников предприятия, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.