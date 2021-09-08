В Орловской области выборы будут транслировать онлайн

Выборы в Орле пройдут с 17 по 19 сентября Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области выборы будут транслироваться онлайн. На избирательных участках обеспечат видеонаблюдение.

Об этом сообщила пресс-служба областного Правительства. Онлайн-трансляция избирательного процесса будет вестись для того, чтобы обеспечить гласность и прозрачность выборов. Транслировать процедуру планируется в каждый из трех выборных дней в помещениях всех 30 территориальных и 250 участковых избирательных комиссий. Оборудование обещают установить так, чтобы тайна голосования не нарушалась.

Выборы пройдут с 17 по 19 сентября на всей территории Орловской области. Всего в них участвует 4663 кандидата: 9 в Госдуму, 397 в областной Совет, 4257 в местные администрации.