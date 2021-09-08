В Орле 11 сентября откроется новая ярмарка "Хлебосольный выходной"

На ярмарке орловцы смогут купить продукты напрямую от производителя Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В грядущую субботу, 11 сентября, в Орле откроется еще одна ярмарка "Хлебосольный выходной". Торговля развернется на площадке в ТЦ "Европа" на Московской, 67.

Лотки с фермерскими продуктами разместятся на территории между парковкой и заводом Медведева. Здесь, как и на других подобных ярмарках выходного дня, орловцы смогут купить мясо и мясную продукцию, молоко, творог, сыры, яйца, овощи и фрукты, сезонные ягоды, грибы и другие товары напрямую от производителя, сообщает пресс-служба регионального правительства.

График работы ярмарки: суббота и воскресенье, с 7.00 до 15.00.