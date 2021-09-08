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Общество8 сентября 2021 11:06

В Орле 11 сентября откроется новая ярмарка "Хлебосольный выходной"

Торговля развернется рядом с ТЦ "Европа" на Московской, 67
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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На ярмарке орловцы смогут купить продукты напрямую от производителя

На ярмарке орловцы смогут купить продукты напрямую от производителя

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В грядущую субботу, 11 сентября, в Орле откроется еще одна ярмарка "Хлебосольный выходной". Торговля развернется на площадке в ТЦ "Европа" на Московской, 67.

Лотки с фермерскими продуктами разместятся на территории между парковкой и заводом Медведева. Здесь, как и на других подобных ярмарках выходного дня, орловцы смогут купить мясо и мясную продукцию, молоко, творог, сыры, яйца, овощи и фрукты, сезонные ягоды, грибы и другие товары напрямую от производителя, сообщает пресс-служба регионального правительства.

График работы ярмарки: суббота и воскресенье, с 7.00 до 15.00.