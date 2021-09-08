Директором муниципального ЖРЭП в Орле стал Юрий Студенников

Юрий Студенников назначен гендиректором муниципального ЖРЭП (Заказчик). Фото: пресс-служба горадминистрации Орла

Начальником муниципального ЖРЭП (Заказчик) в Орле стал Юрий Студенников. Ранее он был директором Единой дежурно-диспетчерской службы.

Приказ о назначении подписал мэр Юрий Парахин. Пресс-служба горадминистрации опубликовала биографию нового директора муниципальной УК.

Юрию Студенникову в этом году исполнилось 40 лет. Он имеет два высших образования - юридическое и экономическое. С 2007 года работал в системе муниципальной власти: был специалистом управления по развитию городского хозяйства, первым замом гендиректора МУП ЖРЭП (Заказчик), главой Заводского района.