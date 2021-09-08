Орловские спасатели потушили 8 пожаров и уничтожили осиное гнездо в детсаду

За сутки орловские спасатели выезжали на ликвидацию разных происшествий 16 раз Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

За прошедшие сутки, 7 сентября, орловские спасатели потушили 8 пожаров и уничтожили осиный улей в детском саду. Сводку происшествий за прошедший день опубликовало региональное МЧС.

В разных районах области вчера полыхала сухая трава и мусор: подтвердилось 6 термоточек. Полыхающую стерню пожарные потушили в Орловском, Верховском, Хотынецком, Глазуновском, Корсаковском и Мценском районах.

Еще один вызов коснулся незваных и опасных гостей, обосновавшихся на стене детского сада: гнездо спасатели уничтожили в дошкольном учреждении на улице Латышских Стрелков.

- За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 16 раз, из них 8 выездов на ликвидацию возгораний сухой травы и мусора и 8 на различные происшествия и помощь населению, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.