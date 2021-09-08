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Происшествия8 сентября 2021 10:06

На "Орел-Тамбов" фура опрокинулась в кювет из-за взорвавшегося колеса

Водитель большегруза с ранениями госпитализирован
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Большегруз опрокинулся в кювет из-за лопнувшего колеса

Большегруз опрокинулся в кювет из-за лопнувшего колеса

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге Орел-Тамбов большегруз слетел с дороги в кювет из-за взорвавшегося колеса. Водитель фуры получил ранения, он госпитализирован.

ДТП случилось поздним вечером в минувший вторник, 7 сентября. Было около одиннадцати часов, когда 52-летний водитель вел большегруз "Мерседес" с прицепом со стороны Ливен в направлении Орла. На 72 километра у машины лопнуло переднее левое колесо, удержать фуру на дороге не удалось.

- Водитель допустил съезд в левый по ходу движения кювет,с последующим опрокидыванием. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, он госпитализирован, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.