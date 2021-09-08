Орловщина получит почти 30 млн на увеличение производства подсолнухов и рапса

Для области выращивание масличных культур и производство продукта из них является одним из ведущих направлений экспорта Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловская область получит от федерального центра средства на стимулирование производства масличных культур. Региону перечислят почти 30 миллионов рублей.

Постановление уже подписано председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Всего регионам страны выделят субсидии на увеличение производства масличных культур в размере более 3,4 миллиарда рублей. Орловщина получит 29,6 миллиона. Для области выращивание масличных культур и производство продукта из них является одним из ведущих направлений экспорта.

- За 8 месяцев 2021 года данной продукции экспортировано на 37,8 млн долларов США, что больше объема экспорта за аналогичный период 2020 года на 60%. Самыми востребованными у зарубежных партнеров являются рапсовое масло, масло подсолнечное и жмыхи, - пояснили "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.