Строительство школы на Зеленина в Орле возобновилось

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле возобновлено строительство школы на улице Зеленина, которое в июне было приостановлено из-за перепроверки проекта. Работа пойдет ускоренными темпами.

Обращение с просьбой взяться за работу с удвоенной силой подрядной фирме, строящей школу, направила городская администрация. Заминка на стройке возникла из-за того, что проверялись несущие способности железобетонной конструкции, в процессе этой проверки никаких нарушений и несоответствий не выявлено.

- На текущий момент выполнены работы по устройству свайного поля, ростверка, частично по монтажу пилонов, колонн и стен техподполья. Принято работ на общую сумму 53,8 млн рублей. Все работы оплачены. С начала строительства перечислено подрядчикам 61,9 млн рублей,с учетом авансовых платежей за техприсоединение к сетям, -рассказал Дмитрий Кузнецов, начальник УКС Орла.

Школа на Зеленина станет самой крупной в областном центре, она будет способна вместить 1225 учеников. Строительство должно завершиться, по плану, к концу ноября 2022 года.