В пригороде Орла жильцов дома эвакуировали из-за горящей стиральной машины

В пригороде Орла жителей многоквартирного дома пришлось эвакуировать из-за горящей стиральной машины. ЧП случилось в поселке Знаменка вечером в понедельник, 6 сентября.

Пожар произошел в квартире на третьем этаже в доме по улице Ленина. Из-за большого количества дыма с верхних этажей спасатели вывели жителей - 5 человек.

- В результате пожара в двухкомнатной квартире в кухне выгорел блок управления стиральной машиной, помещение закопчено. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы машинки, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Никто не пострадал.