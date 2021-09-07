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Общество7 сентября 2021 16:10

В Орловской области утвержден размер платы за детский сад на 2022 год

По муниципальным округам он составит 1376 рублей, по городским 1765 рублей
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Утвержден средний размер родительской платы за детский сад

Утвержден средний размер родительской платы за детский сад

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области утвержден средний размер родительской платы за детский сад на 2022 год. Постановление подписал губернатор Андрей Клычков, оно вступит в силу с 1 января будущего года.

По муниципальным округам в будущем году плата остановится на уровне 1376 рублей, по городским на уровне 1765 рублей.

- Средний размер родительской платы утвержден для расчета размера компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в 2022 году, - пояснили в пресс-службе Правительства Орловской области.