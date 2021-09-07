Перед судом предстанет высокопоставленный полицейский из Ливен

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Замначальника ливенского районного отдела полиции Орловской области отправится под суд. Расследование уголовного дела в отношении него завершил следственный комитет, полицейского подозревают в превышении должностных полномочий.

За время следствия удалось установить следующие факты. В 2020 году знакомый полицейского нарушил правила на дороге и попросил товарища в погонах о помощи. В свою очередь высокопоставленный полицейский попросил инспектора ДПС оказать содействие и не привлекать нарушителя к ответственности, что подчиненный и сделал.

- Таким образом, обвиняемый совершил незаконные действия, явно выходящие за пределы его должностных полномочий, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать, - пояснил "КП" Александр Коргин, и. о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Расследование дела осуществлялось при поддержке регуправления ФСБ. Сейчас уголовное дело направлено в суд.

- В УМВД проведена проверка. Вопрос о дальнейшем прохождении службы данным сотрудником будет решен после вступления решения суда в законную силу, - прокомментировали ситуацию "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.