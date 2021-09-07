Возле школ Орла продолжают дежурить сотрудники ГИБДД

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле сотрудники ГИБДД продолжают дежурить у школ. С началом нового учебного года полицейские несут вахту у перекрестков и пешеходных переходов, расположенных близ учебных учреждений.

Цель таких дежурств - снизить детский травматизм на дорогах. За летнее время многие водители отвыкли проявлять бдительность у переходов, при этом зачастую зебры не оборудованы светофорами. Отвыкли от дорожной обстановки и сами маленькие пешеходы. Порой полицейским приходится переводить детей через проезжую часть за руку, в буквальном смысле этого слова.

- Кроме этого, сотрудники Госавтоинспекции принимают активное участие в проведении профилактических акций, занятий и конкурсов для закрепления навыков безопасного поведения детей и подростков на дорогах. Также в ближайшее время будут организованы встречи с родителями и педагогами на родительских собраниях и семинарах, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Дежурства продлятся первую декаду сентября.