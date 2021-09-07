Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 сентября 2021 14:04

Пожилая орловчанка отправилась в лес за грибами и заблудилась

Отыскать женщину удалось уже затемно
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Женщина заблудилась в лесу Шаблыкинского района

Женщина заблудилась в лесу Шаблыкинского района

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Пожилая жительница Орловской области отправилась в лес за грибами и заблудилась. Отыскать ее удалось уже затемно.

Тревогу забили родные женщины, когда вечером та не вернулась домой. Родственники позвонили в МЧС в девять вечера и сообщили, что женщина ушла в лесной массив в районе села Робье Шаблыкинского района. Начались поиски.

- На место выехали сотрудники пожарно-спасательной части Шаблыкинского района и полиции. Спустя практически два часа, совместными усилиями женщина была найдена, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Состояние поплутавшей по лесу орловчанки оценивается как удовлетворительное.