Пожилая орловчанка отправилась в лес за грибами и заблудилась

Женщина заблудилась в лесу Шаблыкинского района Фото: Ольга СУПОНЕВА

Пожилая жительница Орловской области отправилась в лес за грибами и заблудилась. Отыскать ее удалось уже затемно.

Тревогу забили родные женщины, когда вечером та не вернулась домой. Родственники позвонили в МЧС в девять вечера и сообщили, что женщина ушла в лесной массив в районе села Робье Шаблыкинского района. Начались поиски.

- На место выехали сотрудники пожарно-спасательной части Шаблыкинского района и полиции. Спустя практически два часа, совместными усилиями женщина была найдена, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Состояние поплутавшей по лесу орловчанки оценивается как удовлетворительное.