Пожилая орловчанка отправилась в лес за грибами и заблудилась

Женщина заблудилась в лесу Шаблыкинского района
Фото: Ольга СУПОНЕВА
Пожилая жительница Орловской области отправилась в лес за грибами и заблудилась. Отыскать ее удалось уже затемно.
Тревогу забили родные женщины, когда вечером та не вернулась домой. Родственники позвонили в МЧС в девять вечера и сообщили, что женщина ушла в лесной массив в районе села Робье Шаблыкинского района. Начались поиски.
- На место выехали сотрудники пожарно-спасательной части Шаблыкинского района и полиции. Спустя практически два часа, совместными усилиями женщина была найдена, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Состояние поплутавшей по лесу орловчанки оценивается как удовлетворительное.