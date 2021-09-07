Вакцинация от ковида 7 сентября идет в Советском и Заводском районах Орла

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжают работу мобильные прививочные пункты. Во вторник 7 сентября прививку от коронавируса без записи можно сделать в двух районах города: Заводском и Советском.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в Советском районе с 12 до 19 часов организована работа передвижного медкабинета возле торгового центра "Водолей", по адресу улица Тургенева, 42.

В Заводском районе медики ждут орловцев с 12.00 до 19.00 в здании автовокзала: под пункт вакцинации отведен кабинет на втором этаже. Адрес: улица Автовокзальная, 1.

С собой необходимо взять паспорт, полис, СНИЛС. Перед прививкой врач проведет консультацию

По последним данным, в Орловской области вакцинировалось 219 755 орловцев. Для отмены режима ограничений по ковиду эта цифра должна достигнуть 355 тысяч.