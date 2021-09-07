Полмиллиона рублей укали лже-соцработницы у 92-летней орловчанки

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле мошенницы под личиной соцработниц украли крупную сумму денег у 92-летней пенсионерки. Аферистки пообещали пожилой женщине выплаты, а сами стащили из ее дома 500 тысяч рублей.

В дверь пенсионерки аферистки постучались средь бела дня. Они убедили женщину, что являются представителями социальной службы, сулили ей выплаты. Бабушка доверилась незнакомкам, впустила их в свое жилье, где они долго общались. Через некоторое время к пожилой горожанке пришла дочь, она и заметила пропажу сбережений. Теперь розыском воровок занимаются полицейские.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ: кража, совершенная в крупном размере, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Полицейские просят орловцев убедить своих пожилых родственников быть бдительными и не впускать в дом незнакомцев, кем бы они не представлялись.