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Здоровье7 сентября 2021 11:53

Коронавирус в Орле, новости на 7 сентября: заболело еще 79 человек

Выписано 112 пациентов, 3 человека умерло за сутки
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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В Орловской области зафиксировано новые случаи заражения, выздоровления и смерти

В Орловской области зафиксировано новые случаи заражения, выздоровления и смерти

Фото: Архив "КП"

Федеральный оперштаб представил статистику распространения коронавирусной инфекции в регионах России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 7 сентября 2021.

Заболело за последние сутки еще 79 человек. Суммарное количество заразившихся коронавирусом жителей Орловской области - 43 790.

Выздоровело и выписано 112 орловцев. В общей сложности зафиксировано 40 684 случая выздоровления.

Умерло за сутки еще 3 человека, болевших ковидом. За все месяцы наблюдения ушло из жизни 955 пациентов, заразившихся COVID-19.