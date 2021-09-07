Коронавирус в Орле, новости на 7 сентября: заболело еще 79 человек

В Орловской области зафиксировано новые случаи заражения, выздоровления и смерти Фото: Архив "КП"

Федеральный оперштаб представил статистику распространения коронавирусной инфекции в регионах России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 7 сентября 2021.

Заболело за последние сутки еще 79 человек. Суммарное количество заразившихся коронавирусом жителей Орловской области - 43 790.

Выздоровело и выписано 112 орловцев. В общей сложности зафиксировано 40 684 случая выздоровления.

Умерло за сутки еще 3 человека, болевших ковидом. За все месяцы наблюдения ушло из жизни 955 пациентов, заразившихся COVID-19.