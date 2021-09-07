Отопление в Орловской области в ближайшее время не дадут

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орловской области начало сентября выдалось холодным, жители региона задают резонный вопрос: когда включат отопление? На него ответил губернатор Андрей Клычков в прямом эфире 7 сентября.

Глава региона отметил, что пока что отопления ни в жилых домах, ни в социальных учреждениях ждать не стоит. Причина простая: холода, по прогнозам синоптиков, отступят уже с завтрашнего дня. Впереди потепление.

- Если мы включим отопление, то послезавтра меня будут просить его отключить. Это мы уже проходили, - резюмировал Клычков.

Однако он также отметил, что как только в регионе установится стабильно холодная погода, социальные объекты сразу начнут отапливать.

По прогнозу Росгидрометцентра, в среду 8 сентября в Орле ожидается температура от +8 до +18 градусов, а к выходным воздух прогреется до +12 ночью и +23 днем.