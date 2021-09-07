В орловских больницах лежит 653 пациента с коронавирусом

Свободными остается 343 ковидных места Фото: Архив "КП"

В больницах Орловской области занято 653 специализированных койки для коронавирусных больных. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях, который он провел 6 сентября.

Свободными на данный момент остаются 343 ковидных койки. Ежедневно в Орловской области регистрируется прирост заболевших, однако за последнее время заболеваемость пошла на спад. Если еще пару недель назад ежедневно регистрировалось сотня, а то и больше, новых случаев заражения, то в последние дни цифра на уровне 80 и даже ниже.

В ходе прямого эфира Клычков отметил, что продолжается вакцинация. Прививки от коронавируса, по последним данным, сделало 219 755 человек, а всего вакцины в регион поступило больше 321 тысячи доз.