Орловский губернатор рассказал о мошенниках, предлагавших посты членам правительства

Андрей Клычков в прямом эфире рассказал о мошенниках, предлагавших посты членам правительства Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Накануне, 6 сентября, губернатор Орловской области Андрей Клычков провел очередной прямой эфир в социальных сетях. Во время него он рассказал о мошенниках, предлагавшим посты членам регионального правительства.

Глава региона рассказала, что чиновников обзванивала группа людей, им предлагали кадровые перспективы, намекали на оплату.

- Люди приходили со смехом и ужасом, мы передали информацию правоохранителям, - рассказал Клычков.

При этом он отметил, что звонившие просили сохранять конфиденциальность и ничего не сообщать в компетентные органы. Губернатор отметил, что тех, кто занимается провокациями, ищут.