В орловском поселке Хомутово на месте пожара найдено тело мужчины

ЧП случилось в поселке Хомутово Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области на месте пожара в жилом доме обнаружено тело 44-летнего мужчина. Предположительно, огонь разгорелся из-за непотушенной сигареты.

ЧП с летальным исходом случилось в поселке Хомутово 7 сентября. О пожаре в жилом доме в шестом часу вечера спасателям сообщили очевидцы, пожарные из двух частей прибыли на место происшествия, улицу Первомайскую.

- В результате пожара в доме выгорела кровать и постельные принадлежности на 4 квадратных метрах. Пожарными было обнаружено тело мужчины, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.