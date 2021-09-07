Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 сентября 2021 10:12

В орловском поселке Хомутово на месте пожара найдено тело мужчины

Огонь разгорелся из-за непотушенной сигареты
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
ЧП случилось в поселке Хомутово

ЧП случилось в поселке Хомутово

Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области на месте пожара в жилом доме обнаружено тело 44-летнего мужчина. Предположительно, огонь разгорелся из-за непотушенной сигареты.

ЧП с летальным исходом случилось в поселке Хомутово 7 сентября. О пожаре в жилом доме в шестом часу вечера спасателям сообщили очевидцы, пожарные из двух частей прибыли на место происшествия, улицу Первомайскую.

- В результате пожара в доме выгорела кровать и постельные принадлежности на 4 квадратных метрах. Пожарными было обнаружено тело мужчины, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.