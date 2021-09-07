Женщина травмировалась при падении в троллейбусе Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В Орле для пассажирки троллейбуса поездка обернулась травмами. Женщина упала в транспорте.

Происшествие случилось в понедельник, 7 сентября, на Московском шоссе. За рулем электротранспорта был 33-летний водитель, он вел машину со стороны Межевого переулка в сторону Тульской улицы. В районе дома №33а троллейбус резко затормозил. Одна из пассажирок, женщина 49 лет, не удержала равновесие.

- В результате ДТП пассажир получила телесные повреждения, отпущена, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Это единственное ДТП с пострадавшим, которое полицейские зафиксировали на орловских дорогах за минувшие сутки. Всего дорожно-транспортных происшествий случилось 13, в остальных из них никто не покалечился и не погиб.