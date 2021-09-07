На дорогах Орловской области 7 сентября нарушителей поджидают камеры

В ГИБДД рассказали, где сегодня на орловских дорогах автолюбителей поджидают камеры Фото: Ольга СУПОНЕВА

Нарушителей скоростного режима на дорогах Орловской области сегодня поджидают камеры. В УГИБДД рассказали, где они расставлены 7 сентября.

На дороге М-2 "Крым" приборов фотофиксации сразу несколько: они установлены на 307,322, 375,312,.388,404,423,448 километрах.Сразу 4 камеры будут фиксировать нарушения на дороге "Орел-Тамбов", их установили сегодня на на 14,29,38 и 150 километрах.

Еще одна камера установлена на 202 километре дороги "Калуга-Орел", на Северном подъезде к городу Орлу их сразу две: на 3 километре по дороге "Лунево-Моховое", а также на 3 километре от трассы М-2 "Крым". Прибор фотофиксации стоит на 6 километре дороги "Орел-Знаменское", на 25 километре по дороге "Орел-Ефремов".

Несколько камер установлено в городе Орле: на улице Высоковольтной, Городской, Васильевской, Паровозной. В региональной Госавтоинспекции автолюбителям также напоминают, что на улицах Орла работает прибор "Паркон".