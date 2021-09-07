В Ливнах 45 человек эвакуировали из многоэтажки из-за пожара

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В городе Ливны Орловской области из многоэтажного жилого дома эвакуировали 45 человек. Причиной стал пожар.

ЧП случилось в понедельник, 6 сентября, жильцы позвонили в пожарную службу примерно в половине одиннадцатого. Спасатели прибыли на место происшествия, улицу Карла Маркса, к этому моменту все было в дыму. Газодымозащитники вывели из дома несколько десятков человек, пламя удалось локализовать. По пожар успел набедокурить: в подвале дома сгорели перегородки, стены подъезда закоптились. К счастью, никто не пострадал.

- Предположительная причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.