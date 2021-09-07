Проектировать Западный обход Орла региону придется за свой счет

Западный обход Орла спроектируют за счет местной казны Фото: Ольга СУПОНЕВА

Важную транспортную развязку - Западный обход Орла, региону придется проектировать за свой счет. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков накануне, 6 сентября, во время прямого эфира в соцсетях.

Еще в 2018 году Орловской области было заключено соглашение с инвестором на строительство дороги, но в 2020 году контракт расторгли из-за того, что работа так и не началась. Пока что источники финансирования, за счет которых объезд может быть построен, не ясны. Но проектировка все равно начнется.

- Сделаем проектно-сметную документацию, будем выходить с заявкой на финансирование, - отметил губернатор.

Подготавливать проект и всю документацию Орловской области придется за свой счет. Деньги будут выделены или из бюджета регионального, или из городского.