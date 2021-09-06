Тысячи литров паленого алкоголя изъяли в Орловской области

Тысячи литров контрафактного спиртного изъяли из оборота в Орловской области Фото: Архив "КП"

В Орловской области с начала 2021 года тысячи литров паленого спиртного изъято из оборота. Изготовители контрафакта нанесли правообладателям ущерб в 6,675 млн рублей.

Такая информация сегодня, 6 сентября, прозвучала на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. За прошедшие месяцы года изъято почти 1500 литров этилового спирта и 15 500 литров контрафактного алкоголя. Ущерб от такой незаконной деятельности исчисляется миллионами. Нарушителям придется отвечать по закону за свои подпольные цеха по производству спиртного.

- В 2021 году возбуждено 4 уголовных дела, связанных с незаконным производством, хранением и реализацией алкогольной продукции, из которых 2 – в составе организованной группы, 2 – в составе группы по предварительному сговору. Еще 9 уголовных дел связано с незаконным использованием товарных знаков при реализации алкогольной продукции, - цитирует пресс-служба Правительства Орловской области начальника Управления экономической безопасности регионального УМВД Эдуарда Мирошкина.