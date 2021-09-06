За сбыт поддельных денег в Орловской области осудят уроженца Ростова

Под суд за сбыт поддельных денег в Орловской области пойдет житель области Ростовской. Мужчину обвиняют также в хранении и перевозке фальшивок.

За время расследования уголовного дела, возбужденного по 186 статье УК РФ "Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных денег" удалось установить, что уроженец Ростовской области купил фальшивки в Москве. Это были купюры достоинством в 5000 рублей. Затем мужчина перевез их в районный центр Мценск, где намеревался сбыть. На момент задержания "толкнуть" удалось одну купюру в магазине розничной торговли. Еще 10 банкнот изъяли полицейские.

В настоящее время утверждено обвинительное заключение.

- Уголовное дело направлено в Мценский районный суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения, - сообщили "КП" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.