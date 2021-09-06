Под Орлом водитель на "ВАЗе" вылетел на встречку прямо в грузовик

В Орловской области столкнулись грузовик и легковушка, есть пострадавший Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На трассе в Орловской области пострадал при ДТП водитель легкового автомобиля "ВАЗ". На своей легковушке 60-летний мужчина выехал на встречную полосу как раз под грузовик.

Все случилось на дороге "Змиевка-Глазуновка-Тросна" днем в минувшую субботу, 4 сентября. 60-летний мужчина ехал на отечественной легковушке со стороны поселка Глазуновка, во встречном направлении двигался грузовой автомобиль "Фотон" под управлением 37-летнего водителя. В районе 22 километра "ВАЗ" выехал на полосу встречного движения, избежать столкновения не вышло.

- В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ", получил травмы, он госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.